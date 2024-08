Virtus Verona-Lumezzane: le pagelle dei valgobbini

Pannitteri decisivo e coinvolto nelle transizioni offensive. Buon esordio per Tenkorang

1 ' di lettura

Decisivo il gol di Pannitteri - © www.giornaledibrescia.it

Buona la prima per il Lumezzane, che batte la Virtus Verona al debutto stagionale in serie C grazie al gol di Pannitteri. Di seguito le pagelle dei valgobbini. Buona la prima per la squadra di Franzini - © www.giornaledibrescia.it 6.5 - Stefano Filigheddu Attento sull’ordinaria amministrazione e sulle uscite alte. 6.5 - Marco Moscati L’influenza di Regazzetti lo fa arretrare al ruolo di terzino destro, il livornese è utile alla causa. 7 - Cesare Pogliano Preciso negli interventi e sempre sul pez