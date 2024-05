Valore della rosa e posizione in classifica: meglio del Brescia solo… il Catanzaro

Il parco giocatori vale 18,43 milioni ed ha fatto registrare il secondo miglior «saldo» in B rispetto alla classifica finale. Ma l’anno prossimo, per puntare alla A, serve di più

2 ' di lettura

Una foto di squadra dopo la qualificazione ai play off ottenuta contro il Lecco - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

La delusione, per quanto pungente, è passeggera. La bellezza del percorso del Brescia a braccetto con Rolando Maran resterà invece scolpita a lungo nella memoria dei tifosi. Non c’è un criterio oggettivo per misurare la portata dell’impresa che la squadra, dalle ceneri di una stagione disastrosa, ha compiuto fermandosi sulla soglia delle semifinali play off. Ma esistono comunque numeri, stime e dati che aiutano a fotografarne la rilevanza. Tra questi, i valori di mercato stilati dal portale spec