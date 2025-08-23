Egidio Salvi: «Colpito e felice per l’entusiasmo attorno al Brescia»

Fabrizio Zanolini

La bandiera biancazzurra: «Determinanti la solidità e la serietà della nuova società. Questa squadra è costruita per vincere»

2 ' di lettura

Egidio Salvi, bandiera del Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Sventola alta la bandiera dell’Union Brescia. Così come quella di Egidio Salvi, autentico «vessillo» biancoblu con i suoi 60 anni tra campo ed extra campo dedicati a quei colori. Colori che, per sua grande soddisfazione, sono tornati ad abbracciare il Rigamonti: «Un entusiasmo così, pochi se l’aspettavano – attacca Salvi –: i tifosi avevano fame e voglia di calcio. Questa eccezionale risposta fa capire che hanno apprezzato il progetto e, anche se non è più il vecchio Brescia, questa è la loro sq