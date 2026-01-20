Giornale di Brescia
Calcio

Union Brescia, Vesentini in prestito al Renate

Erica Bariselli
Primo movimento in uscita del club di Pasini: il classe 2002 tornerà alla base biancazzurra a giugno
Filippo Vesentini - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Primo movimento in uscita in casa Union Brescia: saluta Filippo Vesentini che si accasa al Renate, prossima avversaria del Brescia. Vesentini, 2002, lascia con la formula del prestito, tornerà alla base biancazzurra a giugno.

Argomenti
Union BresciaFilippo VesentiniRenate CalcioBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario