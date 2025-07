Union Brescia, Vesentini operato: per lui due mesi di stop

È perfettamente riuscito l’intervento di riduzione e stabilizzazione della lussazione acromion-claveare a cui è stato sottoposto Filippo Vesentini all’istituto clinico Sant’Anna di Brescia.

L’esterno sarà dimesso domani e raggiungerà i compagni nel ritiro di Piamborno. Per lui si profila uno stop piuttosto lungo, di circa due mesi. Una tegola per Diana e per l’Union Brescia.