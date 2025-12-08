Giornale di Brescia
Union Brescia, ufficiale l’esonero di Diana: trattativa nel vivo con Corini

Erica Bariselli
Sullo sfondo ci sono anche le candidature di Fabio Caserta e William Viali. In Coppa Italia siederà sulla panchina l’allenatore della Primavera Nicola Ferrari
La dirigenza dell’Union Brescia ha comunicato ad Aimo Diana l’esonero. Eugenio Corini è in pole position per sostituirlo: la trattativa è nel vivo. L’allenatore di Bagnolo Mella è propenso ad accettare e la categoria non sarebbe un problema. 

La trattativa con Eugenio Corini è in fase molto avanzata. Tutto ruota attorno alla distanza economica. L’offerta del Brescia, per due anni e mezzo, è molto importante ma ancora distante dalle richieste del tecnico. Tutto è demandato alla decisione del comitato esecutivo,
convocato per domani alle 13. Se il Consiglio ristretto voterà l’investimento, si chiuderà col tecnico di Bagnolo Mella. Viceversa si approfondiranno i contatti con Viali e Caserta

Il comunicato del club

«Union Brescia comunica di aver sollevato Mister Aimo Diana e il suo staff dall’incarico di guida della Prima squadra. Il Club desidera ringraziare il tecnico per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati quotidianamente, così come per il forte attaccamento ai nostri colori. A Mister Diana e al suo staff va il più sincero augurio per il prosieguo della loro carriera».

  3. Ricarica la pagina se necessario