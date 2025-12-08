Giornale di Brescia
Calcio

Union Brescia, ore d’attesa: Diana pronto a iniziare la seduta di lavoro

Erica Bariselli
Poco dopo le 11 il presidente Pasini e il diesse Ferretti si sono incontati per un confronto a due per analizzare la situazione
Aimo Diana - New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Aimo Diana - New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Sono ore di attesa e tensione in casa Union Brescia dopo il brutto ko col Lumezzane. Per le 14.30 è fissato un allenamento (a porte chiuse) a Saló: c’è da preparare la trasferta di Coppa Italia con la Ternana.

Ma come da parole del diesse Ferretti «Diana è oggetto di valutazioni».

Allo stato attuale si sa che poco dopo le 11 il presidente Pasini e il dirigente si sono incontrati per un confronto a due per analizzare la situazione e mettere tutti gli elementi di valutazione sul piatto. Intanto Diana, che evidentemente non ha ricevuto diverse comunicazioni, come da programma si è regolarmente recato al campo d’allenamento per iniziare il lavoro settimanale.

Argomenti
Union BresciaAimo DianaSalò
