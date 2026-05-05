Brescia, Corini premiato a Crema: «I play off? Tanta responsabilità»

Serata di gala ieri sera al teatro San Domenico di Crema per l’allenatore dell’ Union Brescia Eugenio Corini, che nell’ambito della presentazione della quarantottesima edizione del torneo giovanile «Trofeo Dossena» , ha ricevuto il riconoscimento in qualità di stella della rassegna alla quale aveva partecipato nel 1988.

Gli altri premiati

Da sinistra Orsato, Corini, Zanetti e Bianchessi

Corini è salito sul palco in ottima compagnia, dato che nella stessa circostanza sono stati premiati anche il vice presidente e dlel’Inter Javer Zanetti, l’ex arbitro Daniele Orsato e lo storico dirigente di settori giovanili Mauro Bianchessi. «Pensando ai play off – le parole di Corini alla platea molto qualificata – la responsabilità è davvero tanta». Poi ha colto l’occasione per ribadire il suo mantra in vista del ritorno in campo della sua squadra il 17 maggio: «Ci vuole tanto equilibrio».