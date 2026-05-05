Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Brescia, Corini premiato a Crema: «I play off? Tanta responsabilità»

Il tecnico sul palco del teatro San Domenico: «Ci vorrà tanto equilibrio». Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti anche a Javier Zanetti, Orsato e Bianchessi
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Eugenio Corini al San Domenico
Eugenio Corini al San Domenico

Serata di gala ieri sera al teatro San Domenico di Crema per l’allenatore dell’Union Brescia Eugenio Corini, che nell’ambito della presentazione della quarantottesima edizione del torneo giovanile «Trofeo Dossena», ha ricevuto il riconoscimento in qualità di stella della rassegna alla quale aveva partecipato nel 1988.

Gli altri premiati

Da sinistra Orsato, Corini, Zanetti e Bianchessi
Da sinistra Orsato, Corini, Zanetti e Bianchessi

Corini è salito sul palco in ottima compagnia, dato che nella stessa circostanza sono stati premiati anche il vice presidente e dlel’Inter Javer Zanetti, l’ex arbitro Daniele Orsato e lo storico dirigente di settori giovanili Mauro Bianchessi. «Pensando ai play off – le parole di Corini alla platea molto qualificata – la responsabilità è davvero tanta». Poi ha colto l’occasione per ribadire il suo mantra in vista del ritorno in campo della sua squadra il 17 maggio: «Ci vuole tanto equilibrio».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Eugenio CoriniUnion Bresciaplay off serie C 2026Crema
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...