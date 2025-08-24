Union Brescia-Arzignano, le pagelle dei biancazzurri

Rizzo distratto sul raddoppio dei veneti. Il migliore è Di Molfetta: una magia di destro che illude tutto il Rigamonti

3 ' di lettura

Il saluto dei giocatori alla Curva dopo il fischio finale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

L’Union Brescia inizia il proprio campionato con una sconfitta: la doppietta di Minesso ribalta l’iniziale vantaggio firmato da Di Molfetta, regalando i tre punti all’Arzignano. Di seguito le pagelle dei biancazzurri. 6 – Stefano Gori Avviato a un voto di pura stima per inoperosità, è costretto poi a far serata grazie a un intervento a inizio ripresa su tiro con doppio rimbalzo insidioso di Boffelli e un altro prima dell’1-2. Purtroppo per lui Minesso è in abito di gala. Difficile attribuirgli c