Union Brescia, gli aggiornamenti sul caso Diana

Corini papabile per il dopo Diana

Ovviamente impazza il Toto nomi per il dopo Diana. In pole position sembra esserci Eugenio Corini che avrebbe il pedigree capace di accontentare soci e membri del Cda.

Per l’esonero di Diana manca solo l’ufficialità

Manca solo l’ufficialità per l’esonero di Aimo Diana: la decisione é stata presa. Prima di dare comunicazioni, al tecnico in primissimo, il club aspetta di avere in tasca il nome giusto. Verosimilmente a Terni, per la Coppa Italia (la partenza dei biancoblu è prevista per questo martedì intorno all’ora di pranzo), la squadra sarà guidata da un «traghettatore» che potrebbe essere l’allenatore della Primavera Nicola Ferrari oppure il vice di Diana Emanuele Filippini. Intanto si apprende che per domani – martedì – Pasini ha convocato un Cda straordinario.

Il club: «Una decisione in serata»

«Prenderemo una decisione in serata». È il messaggio informale che filtra dall’Union Brescia in merito alla posizione dell’allenatore. Allenatore ormai totalmente sfiduciato. E proprio per come si sono svolte le ultime ore, una sua conferma è da considerarsi remota. Sostanzialmente l’esonero é nelle cose, ma prima si attende di individuare il sostituto.

Il tecnico ha lasciato Salò, il club ha preso ulteriore tempo

Diana attende comunicazioni dal club

Situazione congelata

