Una brutta Italia saluta l’Europeo: azzurri sconfitti 2-0 dalla Svizzera

Il sogno europeo dell'Italia di Luciano Spalletti si ferma agli ottavi di finale. Azzurri sconfitti 2-0 dalla Svizzera: decidono le reti - una per tempo - di Remo Freuler e Ruben Vargas.

Il match si sblocca al 37': Vargas lavora palla sulla sinistra e pesca l'inserimento di Freuler, lasciato colpevolmente solo dalla difesa dell'Italia. Dopo un controllo orientato, il centrocampista del Bologna calcia con il mancino e infila palla all'angolino.

Gli azzurri non reagiscono e soffrono la freschezza degli elvetici. Il definitivo bis si materializza una manciata di secondi dopo l'intervallo, ed è un pezzo di bravura di Vargas, che dipinge una traiettoria imparabile per Donnarumma con il sinistro.

L'unica vera occasione confezionata dalla squadra di Spalletti è il palo colpito al 74' da Scamacca, dopo una sponda in area di Zaccagni. In precedenza c'era stato un altro legno, frutto però di un errore in disimpegno di Fabian Schär. Troppo poco per una Nazionale che saluta l'Europeo con una prestazione ampiamente sotto la sufficienza. A strappare il pass, con ampio merito, è la squadra di Murat Yakin.