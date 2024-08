Un anno senza Mazzone, ma sempre con Mazzone

Il 19 agosto del 2023 ci lasciava «Sor Carletto». Il figlio Massimo: «Per lui il Brescia è stato qualcosa di speciale e di conseguenza continua a esserlo per noi»

3 ' di lettura

Carlo Mazzone ai tempi del Brescia (archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Non c’è più da un anno esatto eppure c’è sempre perché quelli fatti così è come se semplicemente si facessero un po’ più là, senza davvero mai andare via: «La mancanza la sentiamo, ma quel che disse mia figlia Iole nel giorno del funerale è vero: papà non ha lasciato un vuoto perché ci ha lasciato tantissimi insegnamenti di vita da portare avanti». Addio Carlo Mazzone: iconico e leggendario ha saputo rendere grande il Brescia Il 19 agosto del 2023, in un afoso pomeriggio nel quale il Brescia era