Triestina-Lumezzane: le pagelle dei valgobbini

Alberto Rossini

Eurogol di Taugourdeau, che è il migliore, ma fioccano voti alti in tutti i reparti: prestazione convincente degli uomini di Franzini

1 ' di lettura

Serie C, Lumezzane corsaro a Trieste - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it

Serie C, Lumezzane corsaro a Trieste - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it

Serie C, Lumezzane corsaro a Trieste - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it

Serie C, Lumezzane corsaro a Trieste - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it

Vittoria pesante per il Lumezzane, che supera di misura la Triestina grazie a un gran gol di Taugourdeau e sale al quinto posto in classifica. Di seguito le pagelle dei valgobbini. Cuore Lumezzane: ripreso due volte, batte nel finale la Triestina 3-2 6.5 - Stefano Filigheddu Protagonista di una serie infinta di uscite alte. 7 - Samuele Regazzetti Si conquista il corner dello 0-1 con grande caparbietà. Difensivamente non sbaglia nulla. Dal 18’ st Joshua Tenkorang (6). 7.5 - Eros Pisano Prima da t