Trento-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

Enrico Passerini

Gli uomini di Diana sconfitti per un rigore causato da un fallo di mano di Pasini allo scadere

I gardesani sul campo di Trento - Foto ufficio stampa FeralpiSalò

Battuta d’arresto per il verdeblù a Trento dopo sei risultati utili consecutivi. La squadra di Diana perde 3-2 e viene agganciata al terzo posto in classifica proprio dagli avversari. Queste le pagelle dei Leoni del Garda. 6 - Filippo Rinaldi Incolpevole in occasione dei primi due gol del Trento. Riesce solo a sfiorare il rigore di Anastasia. 5.5 - Alessio Luciani Sembrava una serata tranquilla per lui, che sostituisce Rizzo. Nella ripresa però soffre come gli altri. Dal 43’ st Mattia Musatti (s