Tra scoperte e ritrovamenti il Brescia si sta facendo grande

Verreth e Juric, ma pure Borrelli e Olzer: la squadra di Maran prova a godersi un viaggio da primi posti

Ante Juric e Matthias Verreth, due delle note più liete di questo avvio di stagione - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Lassù, in terza piazza, si sta un gran bene. Con un salto nell’élite del campionato frutto del più classico dei colpi grossi. Scacco matto all’attesa regina che però sta ancora cercando in giro la corona Cremonese. Il derby è del Brescia: 3-2 alla Cremonese col brivido Saliscendi Terza vittima illustre di un avvio di stagione che per il Brescia è stato di saliscendi: ma quando la squadra di Maran è nella fase del «sali», sono ogni volta brividi felini. E speciali. E quando pensi che di meglio de