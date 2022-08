Tanti auguri a mister Cesare Prandelli, nato il 19 agosto 1957

Lo spazio che accoglie le vignette «in punta di matita» firmate da Luca Ghidinelli aggiunge un tocco nostrano e si fa guida alla scoperta (o riscoperta) di figure di oggi e di ieri di figli della Leonessa ai quali in occasione di ricorrenze più o meno note il vignettista bresciano dedica una sua tavola. E attraverso essa - che si guardi alla storia o al mondo dello sport, agli spettacoli o alla politica - i lettori possono con un sorriso rinnovare ricordi e conoscenze tutti squisitamente di marca bresciana.

Il 19 agosto 1957 a Orzinuovi nasceva l'ex calciatore ed ex allenatore di calcio Cesare Prandelli.

Cresce nelle giovanili della Cremonese e nel 1974 si registra il suo debutto in prima squadra. Il ruolo è quello del mediano di interdizione, piazzato davanti alla difesa. Con la casacca grigio rossa disputa quattro stagioni, l'ultima delle quali in serie B. Nella stagione 1978/79 si trasferisce all'Atalanta. Nella squadra orobica disputa una stagione, per poi passare nella stagione 1979/80 tra le file della Juventus. Chiude la sua carriera all’Atalanta.

Le prime esperienze in panchina sono con le giovanili della Dea. Nel 1997 diventa allenatore del Lecce. Da lì in poi guiderà hellas Verona, Venezia, Parma, Roma, Fiorentina (dove otterrà i migliori risultati), Galatasaray, Valencia, Al-Nasr e Genoa.

Dal 2010 al 2014 è commissario tecnico dell’Italia: l’avventura si chiude ai Mondiali in Brasile nel 2014.

