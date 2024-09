Südtirol-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Adorni ancora in gol, assist e rete decisiva per Corrado: tante buone indicazioni per Maran

3 ' di lettura

L'esultanza di squadra dopo il bis di Corrado - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Dopo due sconfitte consecutive, il Brescia ritrova la vittoria nella trasferta di Bolzano contro il Südtirol. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 7.5 - Luca Lezzerini Il rigore è una lotteria, la saetta in pieno recupero di Odogwu no: lui sfiora impercettibilmente, tanto che Rutella non se ne accorge. Ma quel tocco vale un gol. 6.5 - Andrea Papetti È la prima da titolare della stagione e in avvio sembra doversi acclimatare: buca un intervento e fa correre un brividino sulla schiena di Maran.