Sfida da play off al Rigamonti, il Brescia affronta il Catanzaro

Alle 14 al Rigamonti arriva il Catanzaro: per il Brescia si tratta di uno scontro diretto, di una sfida da play off. Con una doppia missione: difendere il settimo posto da una folta pattuglia di inseguitrici e chiudere il discorso salvezza. Di fronte, per la squadra di Maran, c’è la sesta in classifica e che punta al quinto posto approfittando dello scivolone del Palermo.

Dalla sua, il Brescia ha un ruolino invidiabile a Mompiano (dove oggi si incontrano due tifoserie gemellate da oltre 40 anni): media di due punti a gara da quando c’è il tecnico trentino.

Diretta testuale a cura di Alberto Rossini su questo sito, aggiornamenti su Teletutto all’interno di Tutti in campo in onda alle 13.30, radiocronaca del match su Radiobresciasette.