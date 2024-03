Sette reti del Brescia nell’amichevole con il Rovato: si rivede Lezzerini

È terminato 7-1 per il Brescia il test contro il Rovato di Eccellenza giocato a Torbole a porte chiuse.

Maran ha fatto ruotare tutti i giocatori a sua disposizione e si è rivisto Luca Lezzerini che ha giocato il secondo tempo: il portiere è ormai recuperato e per la partita di Cosenza è in ballottaggio con Avella il quale tuttavia appare in vantaggio. Maran ha confermato in entrambe le frazioni il 4-3-2-1 che ormai va considerato il modulo di riferimento.

Hanno preso parte al test congiunto anche Paghera e Borrelli che settimana scorsa erano stati gestiti, oltre a Moncini reduce da un attacco influenza. A segno Bianchi con una tripletta e Olzer, Borrelli, Jallow, Moncini con una rete a testa. Per il Rovato gol di Roma agli sgoccioli della partita.