Virtus Verona-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

Enrico Passerini

Balestrero segna un gol clamoroso, grandi prove anche di Zennaro, Di Molfetta e Cavuoti. Liverani ha responsabilità sull’unico gol dei veneti

La gioia di Balestrero, autore del definitivo 3-1 - Ufficio stampa FeralpiSalò © www.giornaledibrescia.it

Quarta vittoria consecutiva per la FeralpiSalò di Aimo Diana, che batte in trasferta anche la Virtus Verona, portandosi a quota 45 punti in classifica. Di seguito le pagelle dei gardesani. 5.5 – Luca Liverani Un'uscita sciagurata in occasione dell’1-1. 6.5 – Eddy Cabianca Torna titolare a distanza di quattro mesi dall’ultima volta, disputando una discreta partita. Dal 36’ st Mauro Verzeletti (sv). La FeralpiSalò mette la quarta: Virtus Verona battuta 3-1 6.5 – Nicola Pasini Dirige la difesa senz