Il Lumezzane va a Vicenza con furore e sogna il colpaccio

Alberto Rossini

Stasera la sfida contro la gran favorita, Paci cerca ancora la prima vittoria alla guida dei valgobbini

2 ' di lettura

Mattia Ferro al tiro: dovrebbe esserci lui al centro dell'attacco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

L’ansia e l’attesa si fondono per la prima del girone A. Per informazioni chiedere al Lumezzane che oggi (alle 21) sfiderà in trasferta il Vicenza in un esordio di campionato da far tremare i polsi. Quella contro i biancorossi, che mai come quest’anno sono i grandi favoriti del girone A, ha il sapore di una sfida epica che, in caso di impresa, potrebbe già indirizzare la stagione dei rossoblù. Senza scomodare Dostoevskij e la sua ribellione inaspettata dell’animo umano, la sfida alle Lane Rossi