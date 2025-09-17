Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Marcatori e vittorie: l’Union Brescia ha tante armi per fare male

Luca Chiarini
Otto giocatori in gol fin qui, nessuno ha fatto meglio nell’intera serie C. E i tre successi sono stati frutto di interpretazioni completamente diverse
Il gol di Cazzadori contro il Renate - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Il gol di Cazzadori contro il Renate - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il concetto che permea l’avvio di stagione del Brescia è la pluralità. L’Union lo declina in varie forme. Nella ripartizione dei gol, ma anche nel modo di vincere le partite. Nella squadra di Aimo Diana hanno già segnato otto giocatori differenti. È il dato migliore di tutti e tre i gironi di serie C. In quello biancazzurro al secondo posto c’è il Lecco, con sette marcatori diversi. Sette come le reti che hanno all’attivo i lariani, quattro in meno del Brescia, che ha pure il miglior attacco del

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario