Marcatori e vittorie: l’Union Brescia ha tante armi per fare male

Otto giocatori in gol fin qui, nessuno ha fatto meglio nell’intera serie C. E i tre successi sono stati frutto di interpretazioni completamente diverse

Il gol di Cazzadori contro il Renate - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il concetto che permea l’avvio di stagione del Brescia è la pluralità. L’Union lo declina in varie forme. Nella ripartizione dei gol, ma anche nel modo di vincere le partite. Nella squadra di Aimo Diana hanno già segnato otto giocatori differenti. È il dato migliore di tutti e tre i gironi di serie C. In quello biancazzurro al secondo posto c’è il Lecco, con sette marcatori diversi. Sette come le reti che hanno all’attivo i lariani, quattro in meno del Brescia, che ha pure il miglior attacco del