Brescia, il campionato di C parte male: l’Arzignano vince in rimonta

Parte male il campionato di serie C dell’Union Brescia: al Rigamonti passa l’Arzignano Valchiampo, che vince in rimonta con la doppietta di Minesso. Ad aprire le marcature, con una magia, era stato Di Molfetta. Notte amara per gli oltre ottomila tifosi in tribuna stasera.

Le scelte iniziali

Al debutto dal primo minuto annunciato di Gori si aggiunge quello di Vido, decisamente meno preventivabile. Piccola sorpresa anche in difesa, dove c’è Armati (e non Silvestri) al posto dell’infortunato Sorensen. Pasini e Rizzo chiudono la linea, in mediana rientra Balestrero: le altre caselle nel reparto se le prendono Guglielmotti, Zennaro, Di Molfetta e De Maria. Davanti confermatissimo Maistrello: va in panchina il nuovo arrivato Spagnoli.

Avvio equilibrato

L’Arzignano rispecchia il vecchio cliché della tipica squadra di C: quadrata, organizzata, tecnicamente non ricchissima (eufemismo). L’Union è abituata a questi avversari, il pubblico del Rigamonti meno. La prima mezz’ora scivola via senza occasioni, perché i veneti si chiudono e non fanno passare uno spillo. La squadra di Diana non è una neofita del campionato, e dunque si arma di pazienza e punta a erodere poco a poco il muro eretto dagli avversari.

Magia di Di Molfetta

La tattica in effetti funziona. A una decina di minuti dall’intervallo comincia a cambiare qualcosa: Vido si propone maggiormente tra le linee, e sfiora il gol di testa dopo una bella apertura su Guglielmotti. Quest’ultimo lo imita pochi minuti dopo: incornata su spiovente dalla sinistra sventato dal portiere dell’Arzignano.

Ma il gol è ormai una presenza plastica nell’aria. È solo questione di tempo. Nemmeno troppo: trenta secondi più tardi Di Molfetta stappa la partita con una magia. Destro a giro dal limite dell’area, parabola che s’infila all’incrocio e nega ogni possibilità d’appello a Manfrin. Il sette biancazzurro si fa tutto il campo per esultare sotto la Curva, insieme ai compagni. Prima dell’intervallo Maistrello sfiora il raddoppio, pure lui di testa: palla alta di un soffio sugli sviluppi di un piazzato.

La chiamata di Diana

In avvio di ripresa Bernardi batte una punizione dai venticinque metri: deviazione della barriera, Gori fuori causa, palla fortunatamente alta. Brescia leggermente più naif, ma comunque pericoloso: al 55’ Milillo incoccia in area Vido, Diana s’infuria per il fischio che non arriva e gioca la prima carta per il Football Video Support, la grande novità tecnologica di questa stagione di C. L’arbitro rivede le immagini a bordocampo, ma non cambia idea.

La ribalta Minesso

L’Union passa dall’accarezzare l’idea del raddoppio all’amarezza del pareggio. Minesso risponde alla prodezza di Di Molfetta con un gol forse ancora più difficile: girata volante, in piena area, sul cross di Mattioli e Gori battuto. Il Brescia prova a reagire, c’è spazio anche per l’esordio di Spagnoli, ma a quel punto l’Arzignano non si smuove più. E anzi trova addirittura il raddoppio: discesa a sinistra di Bernardi e cross ancora per Minesso, che firma la doppietta di testa. Diana gioca la seconda card per il Fvs, quasi d’ufficio, ma nella dinamica dell’azione non ci sono zone d’ombra.

L’ultimo assalto non porta a nulla: l’unico a impensierire i veneti è De Francesco, con una conclusione secca respinta in angolo da Manfrin. A fine partita la squadra raccoglie comunque l’abbraccio del pubblico. La prima in C, però, è da dimenticare.