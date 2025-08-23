Giornale di Brescia
Calcio

Union Brescia, Pasini: «Pubblico eccezionale, mi dispiace molto»

Fabrizio Zanolini
Il presidente ha assistito alla sfida con l’Arzignano accanto alla sindaca Castelletti: «Ho sempre detto che queste sono le partite più difficili»
Giuseppe Pasini questa sera al Rigamonti - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Ha visto la partita in tribuna accanto alla sindaca Castelletti. Ha partecipato ai cori, battendo a ritmo le mani, con quel sorriso che gli oltre 8mila del Rigamonti gli hanno stampato sul volto già dai minuti antecedenti la contesa. Quel sorriso che s’è allargato alla prodezza di Di Molfetta portandolo poi, sempre in compagnia della sindaca, a bersi un caffè nell’intervallo. Brescia, il campionato di C parte male: l’Arzignano vince in rimonta Ma quel sorriso è diventato nel finale una smorfia p

