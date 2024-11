Il Lumezzane sfida in trasferta il Renate: segui la diretta

Rialzarsi per riprendere il cammino. È questo l’imperativo per il Lumezzane che, dopo un ottobre costellato da sfortuna e difficoltà, e chiuso con appena quattro punti conquistati in cinque partite, deve ripartire nella sfida odierna sul campo del Renate (ore 15).

I brianzoli precedono i valgobbini di appena una lunghezza, ma condividono con i rossoblù il momento di forma non esaltante. Dopo un avvio sfavillante infatti, fatto di cinque successi nelle prime cinque uscite, per la formazione nerazzurra sono arrivati appena quattro punti nelle successive sette sfide di campionato, che hanno reso l’attacco del Renate il meno prolifico di tutto il girone A con appena otto gol all’attivo. Ma la difesa dei brianzoli resta comunque la quinta meno battuta del campionato, con sole dieci reti al passivo.

I precedenti però sorridono ai valgobbini, che in otto incroci tra campionato e Coppa Italia hanno perso soltanto due volte contro i nerazzurri e mai in casa del Renate, risultando ancora imbattuti al Città di Meda. «Ci aspettiamo tutti una reazione importante dal gruppo, che deve tornare a esprimersi sui livelli e con il gioco che ci hanno contraddistinto in questo avvio di campionato» ammonisce Franzini, che dovrà ancora fare ancora a meno dei lungodegenti Tremolada e Terranova.

Una vittoria esterna in casa Lumezzane manca dallo scorso 26 settembre nel blitz del Nereo Rocco di Trieste, con i rossoblù reduci dal doppio ko contro Alcione Milano e Pergolettese. Serve dunque ripartire per non essere risucchiati nel gruppo degli inseguitori, ma anche per ritrovare quella fiducia e quelle certezze che sono ultimamente venute un po’ a mancare.