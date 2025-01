Pro Vercelli-Lumezzane: le pagelle dei valgobbini

Alberto Rossini

Impatto strepitoso di Pannitteri, che firma il gol della speranza. Iori fissa il finale sul 3-3, Tenkorang sbaglia troppo in impostazione

L'esultanza di Iori dopo il gol del 3-3 - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it

Il Lumezzane, con una prova di carattere, rimonta per due volte la Pro Vercelli e fissa il risultato finale sul 3-3 in Piemonte. Di seguito le pagelle dei valgobbini. 6 – Stefano Filigheddu Avrebbe forse potuto fare di più sul primo gol, più attento nella ripresa. 5.5 – Samuele Regazzetti Il suo inizio di ripresa è ottimo come quello di tutta la squadra, ma si vede poco prima e dopo. Dal 31’ st Matteo Ferro (6). Lumezzane, 3-3 di carattere con la Pro Vercelli e decimo posto 6.5 – Jacopo Deratti