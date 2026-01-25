Serie C, l’Ospitaletto affronta la Pergolettese: la diretta

Una vittoria per allontanarsi ulteriormente dai play out ed agganciare il Lumezzane a metà classifica. Questo è l’obiettivo odierno dell’Ospitaletto, che alle 17.30 affronta al Voltini di Crema la Pergolettese per la 23esima giornata di campionato. È un momento favorevole, questo, per i franciacortini, che nelle ultime cinque giornate hanno conquistato dieci punti, tenendo addirittura il passo delle migliori.

Sono infatti arrivate le vittorie con Pro Vercelli (2-0), Novara (0-3) e Triestina (1-0), un pareggio con il Lecco (1-1) ed una sconfitta di misura con il Vicenza (1-0). Oggi serve però certificare quanto fatto di buono fin qui con un successo che sarebbe preziosissimo in chiave salvezza: i cremaschi dell’ex Breno e Desenzano Mario Tacchinardi infatti seguono gli orange a dieci punti di distacco e sono in piena zona play out. Serve dunque tenerli a distanza per non correre rischi.

La Pergolettese ha ottenuto solamente un punto nelle ultime cinque partite, ma viene comunque dal pareggio per 3-3 con il Cittadella: «Ci aspetta una partita non semplice – ha detto il tecnico Andrea Quaresmini in conferenza stampa –, ci sarà dunque da battagliare, ma vogliamo portare a casa i tre punti. Sono felice che subiamo pochi gol: significa che abbiamo trovato un equilibrio».

Nelle ultime cinque gare l’Ospitaletto ha incassato solamente due reti, chiudendo tre volte imbattuto. La missione di Sonzogni e soci è quella di proseguire in questa direzione. La settimana non è stata comunque facile per i franciacortini, a causa dell’improvvisa scomparsa del preparatore dei portieri Flavio Rivetti. Gli orange scenderanno in campo con il lutto al braccio e prima del match sarà osservato un minuto di silenzio.