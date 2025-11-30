Ievoli è super, Possenti comanda: le pagelle di Ospitaletto-Virtus Verona
Francesco Venturini
Panatti smista un’infità di palloni. Buona prova anche per Sinn, macchiata solo da qualche imprecisione al cross
Mattia Ievoli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
L’Ospitaletto si salva nel finale. La gara con la Virtus Verona finisce 1-1: un pareggio importantissimo per i franciacortini che riescono a non perdere lo scontro salvezza. Gli orange giocano una buona gara, ma alla prima occasione gli ospiti passano e così tocca a Ievoli rimediare al 42’ del secondo tempo. Di seguito le pagelle della partita. L’Ospitaletto non riesce a superare la Virtus Verona: 1-1 al Corioni 6 - Luca Sonzogni Prende freddo per lunghi trattidel match e paga dazio, senza colpa
