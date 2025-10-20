Lumezzane-Trento: le pagelle dei valgobbini

Alberto Rossini

I rossoblù conquistano un punto importante per il morale: tra i migliori De Marino, Moscati, Rocca e i subentrati Iori e Caccavo

1 ' di lettura

Marco Moscati - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Dopo 3 sconfitte consecutive il Lumezzane conquista un punto nella gara casalinga contro il Trento. Nonostante qualche difficoltà, gli uomini di Troise sono riusciti a mettere in campo grinta e intensità, ingredienti fondamentali per strappare il pareggio a pochi minuti dal termine dell’incontro. Tra i migliori De Marino, Moscati, Rocca e i subentrati Iori e Caccavo. Il Lumezzane pareggia 1-1 con il Trento: un punto per il morale 5.5 - Giacomo Drago Non la sua migliore serata. 5.5 - Samuele Diod