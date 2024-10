Padova-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

Complessivamente ottima la prestazione degli uomini di Aimo Diana, capaci di strappare un punto a una delle squadre più attrezzate del girone

La FeralpiSalò ferma sullo 0-0 la capolista Padova: a prevalere è però l’amarezza per la direzione arbitrale di Gigliotti, che prima non ha concesso un rigore piuttosto evidente ai gardesani, e nel finale ha espulso Balestrero. Di seguito le pagelle. La FeralpiSalò strappa un punto a Padova: 0-0 tra le polemiche 6 - Filippo Rinaldi Chiamato in causa solamente una volta, anticipa Bortolussi con grande scelta di tempo. 7 - Alessandro Pilati Alla prima da titolare dimostra grande sicurezza. Insuper