Nessi è un muro, Guarneri bomber: le pagelle dell’Ospitaletto
L’Ospitaletto ritrova la vittoria: nell’ultimo match del 2025 davanti al proprio pubblico, gli orange superano con pieno merito la Pro Vercelli per 2-0 grazie alle reti di Guarneri e Messaggi. Di seguito le pagelle.
6.5 – Luca Sonzogni
Sicuro tra i pali e sempre puntuale nelle uscite.
6.5 – Matteo Gualandris
Riproposto da terzino, solita prestazione solida e di personalità.
7.5 – Riccardo Nessi
Un muro invalicabile. Comanda la difesa, non sbaglia nulla e salva due gol praticamente fatti.
7 – Samuele Sina
Chiamato a sostituire Possenti, risponde nuovamente presente mostrando tutte le sue qualità.
6.5 – Lukas Sinn
Ormai non è più una sorpresa. La fiducia viene ripagata con una prova ordinata, attenta e concentrata.
7 – Claudio Messaggi
Segna il primo gol stagionale nel momento chiave del match. Nel primo tempo è una minaccia costante, poi si sacrifica.
6.5 – Michel Panatti
Fa girare la squadra come sempre. Meno rischi in impostazione, ma garantisce equilibrio e continuità.
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Ospitaletto-Pro Vercelli - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
7 – Mattia Ievoli
Ancora protagonista. Può davvero diventare un’arma importante.
7.5 – Mattia Guarneri
Chiamatelo bomber, ci ha preso gusto: sblocca la gara in avvio e corre senza sosta fino al 35’ st, quando entra Georgi Tunjov (sv).
7 – Francesco Gobbi
La fotografia della sua partita è il recupero nella propria trequarti al 70’. Sempre generoso e disponibile. I gol mancano? Pazienza. Dal 45’ st Samuele Regazzetti (sv).
6.5 – Marco Bertoli
Torna titolare e lavora tanto per ritrovare la via della rete. Dal 43’ st Alessandro Torri (sv).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.