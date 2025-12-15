Giornale di Brescia
Nessi è un muro, Guarneri bomber: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
L’altro gol lo segna Messaggi, al primo centro stagionale. Ievoli può diventare un’arma importante, Gobbi è generoso
L'esultanza di Guarneri - Foto New Reporter Biasi
L'esultanza di Guarneri - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
L’Ospitaletto ritrova la vittoria: nell’ultimo match del 2025 davanti al proprio pubblico, gli orange superano con pieno merito la Pro Vercelli per 2-0 grazie alle reti di Guarneri e Messaggi. Di seguito le pagelle.

6.5 – Luca Sonzogni

Sicuro tra i pali e sempre puntuale nelle uscite.

6.5 – Matteo Gualandris

Riproposto da terzino, solita prestazione solida e di personalità.

7.5 – Riccardo Nessi

Un muro invalicabile. Comanda la difesa, non sbaglia nulla e salva due gol praticamente fatti.

7 – Samuele Sina

Chiamato a sostituire Possenti, risponde nuovamente presente mostrando tutte le sue qualità.

6.5 – Lukas Sinn
Ormai non è più una sorpresa. La fiducia viene ripagata con una prova ordinata, attenta e concentrata.

7 – Claudio Messaggi

Segna il primo gol stagionale nel momento chiave del match. Nel primo tempo è una minaccia costante, poi si sacrifica.

6.5 – Michel Panatti

Fa girare la squadra come sempre. Meno rischi in impostazione, ma garantisce equilibrio e continuità.

7 – Mattia Ievoli

Ancora protagonista. Può davvero diventare un’arma importante.

7.5 – Mattia Guarneri

Chiamatelo bomber, ci ha preso gusto: sblocca la gara in avvio e corre senza sosta fino al 35’ st, quando entra Georgi Tunjov (sv).

7 – Francesco Gobbi

La fotografia della sua partita è il recupero nella propria trequarti al 70’. Sempre generoso e disponibile. I gol mancano? Pazienza. Dal 45’ st Samuele Regazzetti (sv).

6.5 – Marco Bertoli

Torna titolare e lavora tanto per ritrovare la via della rete. Dal 43’ st Alessandro Torri (sv).

Argomenti
Ospitaletto Calcio serie C Pro Vercelli pagelle Ospitaletto
