Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Ospitaletto, concretezza cercasi: con le Dolomiti serve vincere

Francesco Venturini
Stasera la sfida ai bellunesi: calcio d’inizio al Corioni alle 20.30. Si va verso la conferma dell’undici tipo
Marco Bertoli è la punta più in forma degli orange - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Marco Bertoli è la punta più in forma degli orange - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Senza troppi giri di parole: servono i tre punti. Chi sta lottando per salvarsi certe occasioni non può lasciarle scappare. Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi, in programma questa sera alle 20.30 al Comunale Gino Corioni, arriva esattamente in quel punto della stagione in cui le prestazioni devono iniziar a essere tradotte in punti pesanti. La condizione Lo 0-0 con la Pro Patria della scorsa settimana ha mostrato una squadra viva, ordinata, capace di stare dentro la gara con personalità, ma è mancat

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario