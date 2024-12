Serie C, il Lumezzane ospita la Virtus Verona al Saleri: la diretta

L’ultima sfida del 2024 coincide anche con la prima di ritorno per il Lumezzane, che ospita la Virtus Verona (ore 15) sempre in un clima d’emergenza numerica, ma con la speranza di mettere i tre punti, che mancano ormai da oltre un mese, sotto l’albero.

L’ultimo successo dei valgobbini risale infatti allo scorso 10 novembre, contro l’Albinoleffe. Ma per risalire all’ultimo successo degli scaligeri bisogna tornare addirittura allo scorso 26 ottobre, prima di otto gare (5 pari e 3 ko) senza vittoria. Momento di forma simile insomma per le due squadre, che proveranno ad aprire il girone di ritorno con un successo scaccia crisi.

Per l’occasione sulla panchina rossoblù non siederà Arnaldo Franzini, che dovrà scontare la giornata di squalifica rimediata dopo il rosso di Padova. Riflettori puntati dunque su Andrea Lussardi che in stagione ha già condotto il Lume in due occasioni (Lecco e Union Clodiense) collezionando due pareggi.

Si aggrava l’emergenza difesa: in settimana è arrivato lo stop di Pagliari che si somma a quelli di Pisano, Tremolada, Terranova, Piga e D’Agostino, oltre che del Primavera Arici. I rossoblù ritrovano però Malotti, che con il Padova ha scontato la squalifica dopo il cartellino rosso collezionato con la Pro Patria. Gara speciale poi per Mattia Rigo che torna al Saleri da avversario dopo aver conquistato la promozione in serie C con il Lumezzane nell’annata 22/23.