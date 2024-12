Serie C, il Lumezzane ospita la Pro Patria al Saleri: la diretta

Più forti dell’emergenza per ritrovare un successo che manca da quasi un mese. È il giorno di Lumezzane-Pro Patria (ore 15), ma è il momento di cambiare passo al Saleri, dove fin qui i valgobbini hanno collezionato quattro vittorie e quattro sconfitte in stagione. Per l’occasione Franzini non potrà contare su Pisano, Terranova, D’Agostino, Tremolada e Piga, avendo a disposizione appena diciassette giocatori di movimento, compreso il Primavera Arici.

Leggi anche Lumezzane con gli uomini contati all’assalto di una Pro Patria ferita

Nessun giocatore recuperato dunque dopo la trasferta di Novara (terminata 0-0) e tante soluzioni da trovare per il tecnico di Vernasca, che punterà ancora su sacrificio, intensità e mentalità. Dall’altra parte i bustocchi, che non avranno tifosi al seguito vista l’ordinanza del Prefetto di Brescia che vieta l’acquisto di biglietti per i residenti nella provincia di Varese, non navigano certo in acque tranquille.

Se i rossoblù infatti veleggiano in settima posizione a -3 dall’Alcione quinto, lo stesso non si può dire per la Pro Patria. Sedici punti fin qui raccolti in campionato e una serie negativa (5 pari e 3 ko) che dura ormai da otto turni. «L’emergenza non è facile da gestire – ha ammesso Franzini alla vigilia –, ma la partita con il Novara ha dimostrato ancora il valore di questo gruppo. La Pro Patria è una squadra difficile da affrontare. Ha uomini che giocano insieme da tanto e sono abituati a battagliare su ogni pallone per raggiungere l’obiettivo».