Colpo di scena a Lumezzane: Paci resta, ma la fiducia è a tempo

Alberto Rossini

Dopo due giorni di riflessioni il club ha scelto di concedere ancora due chance al tecnico. Serve però una svolta

2 ' di lettura

Paci tra Caracciolo e Pesce - Foto ufficio stampa Lumezzane

Colpo di scena Lumezzane. Massimo Paci resta in sella: almeno per il momento. Dopo due lunghe giornate di riflessioni, alla fine la linea della società è quella di confermare ancora il tecnico marchigiano che già oggi dirigerà l’allenamento mattutino alla ripresa. Fiducia a tempo Il condizionale è figlio del silenzio adottato dal club. Accantonati al momento i nomi dei sostituti vagliati (tra questi Bonera, Boscaglia, Di Donato) per motivi diversi – esperienza e ingaggio su tutti –, sarà dunque