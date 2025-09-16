Giornale di Brescia
Calcio

Colpo di scena a Lumezzane: Paci resta, ma la fiducia è a tempo

Alberto Rossini
Dopo due giorni di riflessioni il club ha scelto di concedere ancora due chance al tecnico. Serve però una svolta
Paci tra Caracciolo e Pesce - Foto ufficio stampa Lumezzane
Colpo di scena Lumezzane. Massimo Paci resta in sella: almeno per il momento. Dopo due lunghe giornate di riflessioni, alla fine la linea della società è quella di confermare ancora il tecnico marchigiano che già oggi dirigerà l’allenamento mattutino alla ripresa. Fiducia a tempo Il condizionale è figlio del silenzio adottato dal club. Accantonati al momento i nomi dei sostituti vagliati (tra questi Bonera, Boscaglia, Di Donato) per motivi diversi – esperienza e ingaggio su tutti –, sarà dunque

