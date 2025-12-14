Caccavo segna e pasticcia, Rocca pericoloso: le pagelle di Lumezzane-Lecco

Alberto Rossini

Deratti è al posto giusto al momento giusto e Moscati disputa una prova di sostanza nonostante un cliente scomodo come Kritta

1 ' di lettura

Esulta Luigi Caccavo - Foto New Reporter Zanardelli © www.giornaledibrescia.it

Il Lumezzane conquista un buon punto contro il Lecco. Al Saleri sono i rossoblù a passare in vantaggio grazie a Caccavo dopo un quarto d’ora di gioco, ma al 44’ del primo tempo i lariani trovano il pareggio con Furrer. Per gli uomini di Troise è il nono risultato utile consecutivo. Per il Lumezzane un buon punto contro il Lecco: al Saleri finisce 1-1 6.5 - Giacomo Drago Riflessi degni di nota, ma sono i legni a salvarlo per tre volte. 6.5 - Marco Moscati Disputa un’altra prova di sostanza nonost