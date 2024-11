Serie C, il Lumezzane ospita l’AlbinoLeffe: la diretta

Un’occasione per ripartire in casa. È questa la missione del Lumezzane che, contro l’AlbinoLeffe (ore 17.30), dovrà ritrovare la continuità che al momento pare avere solamente lontano dal Saleri.

Sarà anche il giorno del ritorno, da ex, di Andrea Capelli, lanciato la scorsa stagione tra i professionisti proprio dai valgobbini. Out per squalifica invece l’altro ex di giornata, con Taugourdeau che dovrà assistere al match dalla tribuna, dopo aver rimediato il quinto giallo stagionale nella gara contro il Renate.

Tra Lumezzane e AlbinoLeffe sono appena quattro i punti di distacco a fronte dell’ottimo inizio di campionato di entrambe. Gli orobici dopo sei gare senza sconfitte nelle prime sette (tre vittorie e tre pareggi) hanno un po’ rallentato, ritrovando solo nell’ultimo turno con la Clodiense una vittoria che mancava ormai da cinque gare.

Umore piuttosto simile in casa rossoblù, con il successo di Meda che ha ridato morale ai valgobbini, dopo i due ko di fila contro Alcione Milano e Pergolettese. Un successo interno ai valgobbini manca ormai dallo scorso 19 ottobre (3-2 contro la Giana), ma oggi come non mai i tre punti pesano anche sull’economia della classifica perché una vittoria riporterebbe gli uomini di Arnaldo Franzini al quinto posto in solitaria a -1 dalla coppia FeralpiSalò-Trento in terza piazza.