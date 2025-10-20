Lecco-Union Brescia: le pagelle dei biancazzurri
Fabrizio Zanolini
Difesa solida, Spagnoli la decide con una zampata. Bene anche Cazzadori, che lotta e sgomita per la squadra
Un'esultanza di squadra a fine partita - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
L’Union Brescia vince lo scontro diretto con il Lecco: decide un gol di Alberto Spagnoli, sugli sviluppi di una palla inattiva. Tre punti che consentono agli uomini di Diana di colmare il divario proprio con i blucelesti, e di salire al secondo posto in classifica. Di seguito le pagelle. sv – Stefano Gori Per la seconda partita consecutiva fa lo spettatore non pagante. Un paio di uscite alte nel primo tempo, un paio nella ripresa. E un sesta gara senza reti al passivo da mettere nel trolley. L’U
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.