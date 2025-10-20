Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Lecco-Union Brescia: le pagelle dei biancazzurri

Fabrizio Zanolini
Difesa solida, Spagnoli la decide con una zampata. Bene anche Cazzadori, che lotta e sgomita per la squadra
Un'esultanza di squadra a fine partita - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Un'esultanza di squadra a fine partita - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

L’Union Brescia vince lo scontro diretto con il Lecco: decide un gol di Alberto Spagnoli, sugli sviluppi di una palla inattiva. Tre punti che consentono agli uomini di Diana di colmare il divario proprio con i blucelesti, e di salire al secondo posto in classifica. Di seguito le pagelle. sv – Stefano Gori Per la seconda partita consecutiva fa lo spettatore non pagante. Un paio di uscite alte nel primo tempo, un paio nella ripresa. E un sesta gara senza reti al passivo da mettere nel trolley. L’U

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario