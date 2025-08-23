Il Lecco riscatta la sconfitta in Coppa e batte 2-1 l’Ospitaletto

Stavolta il cielo non è orange su Lecco: i lariani riscattano la sconfitta in Coppa, battendo 2-1 l’Ospitaletto, che comincia così il proprio campionato con una sconfitta. Partita dai due volti: male nella prima frazione gli orange, che in difesa ballano moltissimo. Nella ripresa grande reazione, con la rimonta fermata a metà da un super Furlan.

Il match

Rispetto alla partita di sei giorni prima Quaresmini fa un solo cambio: in difesa Nessi gioca al posto di Sina. Il modulo è il 4-4-2. Valente invece conferma gli stessi undici (schierati con il 3-4-2-1), che però scendono in campo con un piglio diverso, decisi a riscattarsi.

All’avvìo gli orange provano subito a colpire con Bertoli, ma il suo sinistro è facile preda di Furlan. È un fuoco di paglia, perché poi è il Lecco a fare la partita. I franciacortini si difendono bene fino al 16’. Ferrini lancia lungo per Furrer, che aspetta l’arrivo di Zanellato e poi lo serve. Il sinistro del numero 5 è vincente, ma la difesa degli orange è in colpevole ritardo. Una vera e propria reazione degli uomini di Quaresmini non arriva. E così al 22’ è già 2-0: su un altro lancio dalle retrovie Sipos, scattato sul filo del fuorigioco, si ritrova a tu per tu con Sonzogni. Il tocco morbido a scavalcare il portiere vale il raddoppio per i lariani. Da qui all’intervallo non accade praticamente più nulla, con l’Ospi che pare troppo leggero per impensierire un Lecco ordinato e concreto.

Il secondo tempo

Nella ripresa gli orange rientrano più determinati. E così al 12’ arriva il gol che riapre il match: Messaggi da sinistra pesca Guarneri, che arriva in velocità e con un gran destro fa secco Furlan. Tre minuti più tardi Gobbi sfiora il pareggio. Dopo un presunto contatto in area tra Nessi e Sipos (interviene il FVS su richiesta del Lecco ma il direttore di gara non ravvisa gli estremi per un penalty) i lariani riescono di nuovo ad addormentare la partita. Poi però i franciacortini provano il tutto per tutto. Al 41’ il nuovo entrato Orlandi colpisce di testa a botta sicura, ma Furlan con un intervento prodigioso salva il risultato. In pieno recupero ci prova Mondini, ma l’ex Lume è ancora insuperabile. Finisce 2-1 per il Lecco.

L’Ospitaletto tornerà in campo domenica prossima, al Lino Turina di Salò (lo stadio Gino Corioni non è ancora pronto per ospitare gare di Serie C), per affrontare il Vicenza nella seconda giornata di campionato.