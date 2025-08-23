L’Ospitaletto inaugura il campionato tornando a sfidare il Lecco

Destinazione Lecco, prima tappa di un viaggio tutto vivere. Il motore è acceso, l’entusiasmo trabocca. Oggi, alle 21, l’Ospitaletto inaugura il campionato in quel Rigamonti-Ceppi che solo una settimana fa ha fatto da cornice all’impresa in Coppa Italia.

«Rimane la gioia per il risultato ottenuto – spiega nella conferenza della vigilia il tecnico dei franciacortini Andrea Quaresmini –, ma ormai appartiene al passato. Sarà una partita diversa, troveremo un Lecco arrabbiato e con grande voglia di rivalsa. Noi, però, abbiamo lavorato bene e siamo pronti». Gli orange si presentano al debutto con una consapevolezza diversa. Il gruppo ha dimostrato di poter reggere la pressione e di avere carattere. Occhio, però, a non abbassare la guardia. «Ci troveremo davanti un Lecco feroce – prosegue Quaresmini –, deciso a fare sua la partita».

Ripetersi non sarà semplice. Il Lecco è una squadra con ambizioni dichiarate, che non vuole incappare in altri passi falsi davanti al proprio pubblico. Rispetto a sette giorni fa non ci sarà Tanco, squalificato, ma i blucelesti avranno a disposizione il nuovo acquisto Rizzo. Dal canto proprio, Quaresmini guarda soprattutto all’atteggiamento dei suoi.

«L’entusiasmo è fondamentale – sottolinea il tecnico –. I pochi che sono rimasti dallo scorso anno lo portano in eredità e su questo entusiasmo dovremo costruire le basi dei nostri successi. Il gruppo sta rispondendo bene e si allena al massimo. Siamo consapevoli di essere una neopromossa e che le difficoltà non mancheranno, ma abbiamo ampi margini di miglioramento. Non siamo una squadra mediocre a livello di qualità e, soprattutto all’inizio, dovremo cavalcare proprio questa energia positiva».

Assetto

Sul piano tattico poche sorprese. Tra i pali ci sarà Sonzogni. Davanti a lui torna Nessi, con Possenti, Regazzetti e uno tra Pollio e Sinn. In mezzo partiranno presumibilmente Guarneri e Panatti, con Gualandris e Messaggi sugli esterni. In attacco scontato l’utilizzo della coppia Gobbi-Bertoli. «Sulla formazione non dovrebbero esserci grossi cambiamenti – prosegue Quaresmini –. Alcuni giocatori sono arrivati a preparazione in corso e hanno bisogno di tempo. Proveremo a proporre nuove situazioni di gioco per mettere in difficoltà gli avversari».

Oggi, in serie C, sarà anche il giorno del debutto del Football video support, il nuovo sistema per valutare gli episodi dubbi. «Avremo due chiamate a disposizione e sarà fondamentale il supporto dei giocatori – conclude l’allenatore -, che vivono direttamente le varie situazioni che si verificano in campo».

Per l’Ospitaletto è una partita storica. Ma anche una prova di maturità: per 90 minuti ansie ed emozioni da debutto dovranno essere accantonate. È il banco di prova per capire fin da subito se i sogni d’estate possono trasformarsi in realtà. Giù il gettone, la corsa degli orange è appena cominciata.