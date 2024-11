Serie C, la FeralpiSalò sfida la Triestina: segui la diretta

Torna in campo con ambizioni di riscatto la FeralpiSalò, che alle 17.30 ospita al Lino Turina la Triestina nella quindicesima giornata di campionato. Dopo essere stati sconfitti per 3-2 al Briamasco dal Trento, i leoni del Garda puntano a spegnere il fanalino di coda, che chiude la classifica con 6 punti, a due lunghezze di distacco dall'Union Clodiense.

Rinaldi e soci vogliono ottenere i tre punti per mantenere la terza piazza e rimanere così in scia del Vicenza, che è secondo. Non sarà una missione facile: «Attenzione a non sottovalutare l'avversario – ha ammonito i suoi in conferenza stampa Aimo Diana –; loro si giocheranno il tutto per tutto».

La sfida

I numeri sono però tutti a favore della FeralpiSalò, che in casa ha pareggiato all'esordio con il Novara e poi ha battuto nell'ordine Virtus Verona, Giana Erminio, AlbinoLeffe, Caldiero Terme, Lecco e Atalanta U23.

Capitolo formazione: out lo squalificato Pellegrini e gli infortunati Giudici e Cabianca, mentre Maistrello non è al top. Tornano tra i convocati, invece, Rizzo e Vesentini. In casa Triestina non ci sono l'ex tecnico del Brescia Pep Clotet e Krollis, entrambi fermati per tre turni dal Giudice Sportivo, più Attys e Frare.

Gardesani in campo con una maglia speciale in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Prima del match è previsto invece un minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Faustino Leali, padre dell'amministratore delegato Marco.