Serie C, il Lumezzane sfida la capolista Padova: la diretta

La «missione impossibile» del Lumezzane passa dall’Euganeo di Padova (ore 17.30). È l’ultima gara del girone d’andata dei valgobbini, chiamati all’impresa contro la capolista ancora imbattuta in campionato e che ha da poco festeggiato il titolo di campione d’inverno.

Lo stato di emergenza dei rossoblù è però totale. Tra infortuni e squalifiche Franzini non potrà infatti contare su ben sette pedine, avendo a disposizione appena sedici giocatori di movimento, compreso il Primavera Papetti. All’appello mancheranno i lungodegenti Terranova, Pisano, D’Agostino, Tremolada e Piga, oltre ad Arici, fermatosi in settimana, e a Malotti, che dovrà scontare il turno di stop dopo il primo rosso in carriera rimediato contro la Pro Patria.

Il Padova inoltre ha vinto sei delle ultime sette sfide in campionato, mentre ai valgobbini il successo manca da oltre un mese . Umori decisamente opposti dunque per le due formazioni, con i biancoscudati che potranno inoltre vantare ben dieci giorni di riposo, avendo visto rinviare per maltempo la sfida dello scorso turno contro l’Union Clodiense.

«Non è sicuramente il momento migliore per incontrare una squadra forte come il Padova – ha ammesso il tecnico Arnaldo Franzini – vista la situazione infortuni che in settimana si è aggravata, costringendoci a convocare anche sette Primavera per arrivare ad allenarci almeno in diciannove».