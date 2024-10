Serie C, il Lumezzane ospita la Pergolettese: segui il live

Non c'è tempo per leccarsi le ferite perché l'occasione del riscatto capita immediatamente: alle 20.45 il Lumezzane ospita al Tullio Saleri la Pergolettese nella dodicesima giornata di campionato.

Dopo essere stati sconfitti 1-0 dall'Alcione Milano, i valgobbini puntano a tornare alla vittoria affrontando una squadra che, sulla carta, è nettamente inferiore. I cremaschi hanno cominciato male la stagione e hanno già vissuto un avvicendamento in panchina, con Giovanni Mussa che è stato esonerato il 7 ottobre. Al suo posto è stato promosso il vice Giacomo Curioni. Con lui in panchina sono arrivati 4 punti in tre partite e la Pergolettese è riuscita ad abbandonare la penultima piazza, salendo in quart'ultima.

Rabbia

Ora i gialloblù puntano a dare un seguito al successo ottenuto sabato scorso contro la Triestina (1-0). Di fronte però c'è un Lume affamato, che vuole riprendere la marcia dopo la sconfitta di tre giorni fa. «Abbiamo dentro grande rabbia – ha dichiarato alla vigilia il tecnico dei rossoblù Arnaldo Franzini –, perché con l'Alcione abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare. Mi aspetto però una Pergolettese tosta e pronta a sfruttare ogni errore. Dobbiamo stare attenti».