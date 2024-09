La FeralpiSalò ospita la Virtus Verona al Turina: la diretta

Cercasi primo successo stagionale per dare una svolta al proprio campionato. La FeralpiSalò ospita al Lino Turina la Virtus Verona (ore 20.45) con l’obiettivo di sbloccare la casella zero nei gol realizzati e nelle vittorie conquistate per risalire in quota in graduatoria, prendere un po’ di fiducia e guardare al futuro con maggior ottimismo.

Non è stata sicuramente una partenza entusiasmante quella dei leoni del Garda, che nelle prime tre uscite hanno pareggiato due volte a reti bianche, contro Novara (al debutto) e Pro Patria (sabato scorso), e perso contro il Renate (il 31 agosto, alla seconda). Nelle prime due gare la squadra ha giocato bene, mentre nell’ultima è andata un po’ in difficoltà, anche per via di un terreno di gioco (lo Speroni di Busto Arsizio) non all’altezza.

Di fronte oggi la Virtus Verona di Gigi Fresco, il «Ferguson d’Italia», sulla panchina dei rossoblù (dei quali è anche presidente) dal 1982. I veneti hanno subìto un solo gol come i gardesani, ma ne hanno realizzato uno (con Manfrin), decisivo, contro il Novara sabato scorso e sono a quota quattro in classifica (ko al debutto con il Lume e pari con l’Alcione).

Tra i gardesani fuori Di Molfetta, Pilati e Boci. Maistrello è convocato, ma non è ancora al top perché non ha smaltito del tutto l’influenza. «Mi aspetto una sfida aperta, non bloccata. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno. L’obiettivo è vincere - ha detto alla vigilia Diana - ma se non dovesse accadere, non dobbiamo fasciarci la testa».