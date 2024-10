La FeralpiSalò domina il Lecco e vince 2-1: decide Pietrelli

La FeralpiSalò torna a vincere, superando 2-1 il Lecco al termine di una partita dominata. Prova di forza e carattere da parte dei ragazzi di Aimo Diana, che fanno tutto nella ripresa. Prima segna Di Molfetta, poi arriva il pari di Frigerio e infine Pietrelli trova il gol della vittoria. Un successo importantissimo perché permette ai gardesani di salire in quarta posizione.

La sfida

Diana prosegue con il 3-4-2-1 utilizzato a Padova: non ci sono gli squalificati Balestrero e Zennaro, più Maistrello, che non sta benissimo. Al loro posto Brambilla, Hergheligiu e Dubickas. Dall’altra parte Francesco Baldini opta per il 4-3-1-2: in mezzo al campo c’è l’ex Ilari.

Il primo tempo è un monologo della FeralpiSalò, che crea più volte occasioni da rete. Il più in palla è Cavuoti, che va spesso al tiro. Le azioni più pericolose al 2’, all’11’ e al 16’, ma il numero 21 non riesce a buttarla dentro. Al 22’ sugli sviluppi di un corner arriva il colpo di testa di Pasini, ma Furlan è ben posizionato ed evita il gol. Al 38’ è ancora Cavuoti a farsi avanti: prima ci prova da sinistra e poi dalla distanza, ma il portiere dei lariani non si fa superare. Timida reazione del Lecco nel finale di tempo con un cross di Beghetto ma colpo di testa a spazzare da parte di Rizzo. Si va all’intervallo sullo 0-0.

La ripresa

Nella ripresa parte fortissimo la FeralpiSalò, che al 4’ passa in vantaggio: Pietrelli salta un paio di avversari sulla destra e poi mette al centro per Di Molfetta, che di tacco fa 1-0. Centoventi secondi più tardi occasione per Cavuoti: palla alta di pochissimo. Al 16’, però, i lariani pareggiano. Su un traversone dalla sinistra Galeandro fa la sponda per Frigerio, che da due passi fa 1-1. Al 35’ arriva il sorpasso decisivo dei gardesani. Pietrelli fugge sulla sinistra e poi da posizione defilata calcia fortissimo, bucando Furlan, per il 2-1. Nel finale non accade più nulla: arriva la terza vittoria nelle ultime quattro partite.

La FeralpiSalò tornerà in campo mercoledì, per affrontare in trasferta l’Union Clodiense (ore 18.30).