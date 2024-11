La FeralpiSalò rallenta: 1-1 con l’Alcione al Turina

Finisce con un pareggio l’anticipo di campionato tra FeralpiSalò e Alcione Milano. Un risultato che sta stretto ai gardesani, anche se la squadra di Diana ha dovuto faticare più del previsto per agguantarlo. Il rischio ora è duplice: perdere ulteriore terreno dal secondo posto del Vicenza ed essere agganciati dal Trento, in caso di vittoria dei gialloblù.

Il match

Alcione subito avanti con un colpo di testa di Marconi dopo dieci minuti. La Feralpi riprende poi in mano le redini del gioco, senza però trovare la via del gol in una prima frazione in cui gli ospiti non costruiscono altre palle gol.

Occorre attendere la mezz’ora del secondo tempo per la grande occasione. Bonaiti tocca con una mano un filtrante di Pietrelli: per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Di Molfetta gela Bacchin per il più che meritato pareggio.

Hergeligiu e compagni provano a premere sull’acceleratore nel finale fino al momento dell’ingenua espulsione di Pilati (doppio giallo). L’occasionissima è sui piedi dell’Alcione al minuto 93: Bagatti a incornare a due passi dalla porta, Rinaldi compie un autentico miracolo blindando il risultato sull’uno a uno.