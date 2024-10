Serie C, la FeralpiSalò ospita l’Albinoleffe al Turina: la diretta

La classifica non è troppo entusiasmante e per questo serve accelerare in casa FeralpiSalò, magari già da stasera (ore 20.30) nel posticipo dell’ottava giornata al Lino Turina contro l’Albinoleffe. I gardesani stanno viaggiando a corrente alternata dopo il buon momento di forma vissuto tra la terza e la sesta giornata, che comunque ha fruttato otto punti in quattro gare.

Dopo il successo contro la Giana Erminio non è riuscita l’impresa a Vicenza, dove si è interrotta a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. La sfida di stasera non sarà assolutamente in discesa per i leoni del Garda, chiamati a domare una squadra in un grandissimo stato di forma, che in campionato ha perso solo all’esordio con il Caldiero Terme, infilando poi una striscia di sei risultati utili consecutivi e centrando tre vittorie (contro Pergolettese, Giana Erminio e Renate) nelle ultime quattro gare.

Leggi anche Vicenza-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

In caso di vittoria l’Albinoleffe volerebbe al quarto posto in solitaria, scavalcando il Lumezzane, frenato sabato al Saleri dal Trento. Serve invece risalire la china alla Feralpi, dall’alto dei nove punti conquistati in sette partite che valgono al momento la dodicesima piazza, in coabitazione con Caldiero e Novara. «Loro stanno molto bene, sarà una gara complicata – conferma il tecnico Aimo Diana –. Mi aspetto una sfida tattica non troppo spettacolare. Veniamo da un periodo nel quale ci stiamo esprimendo bene. Ora però serve incamerare qualche punto in più».

Lo stesso tecnico per l’occasione non avrà a disposizione Giudici e Vesentini, ma ritrova Letizia, ancora in cerca della migliore condizione, che dovrebbe partire dalla panchina. In casa Albinoleffe gara speciale per Andrea Capelli che torna nel bresciano dopo aver giocato la stagione passata in maglia Lumezzane che è coincisa con l’esordio tra i professionisti.