Cazzadori contro la crisi, Vido brilla: le pagelle del Brescia
Ottime risposte per Corini da diversi giocatori: in difesa giganteggia Sorensen, in mezzo al campo Zennaro detta i tempi
I giocatori esultano a fine partita - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Buona la prima per Eugenio Corini: il suo Brescia vince in trasferta, sul campo della Dolomiti Bellunesi, e rompe un digiuno che durava da cinque partite. Di seguito le pagelle dei biancazzurri. 6 – Stefano Gori Si porta via il pomeriggio al Tognon con dell’ordinaria amministrazione, a parte un brivido – l’unico – che corre sugli sviluppi di una punizione della Dolomiti. Qualche rinvio così così, ma tutto bene. Corini, buona la prima: il Brescia fatica, ma batte la Dolomiti Bellunesi 6 – Loris A
