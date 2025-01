Il Brescia cerca la svolta: 118 giorni fa l’ultima vittoria interna

Fabrizio Zanolini

Dal successo nel derby con la Cremonese sono arrivati cinque pareggi e due sconfitte. Urge un cambio di passo

3 ' di lettura

La gioia dei giocatori del Brescia nel 3-2 alla Cremonese - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Un digiuno lungo 118 giorni. Tanti, tantissimi per chi è affamato come mai di quei tre punti casalinghi. Il cielo di Mompiano non sente alzarsi l’urlo della vittoria da quasi quattro mesi. Calcisticamente, un’eternità. Pensare che l’ultima volta che i tifosi delle rondinelle hanno gioito sugli spalti del Rigamonti avevano ancora i bermuda e in Curva si scorgevano diversi torsi nudi fa impressione. Ma i numeri dicono questo. Il Brescia non coglie il bottino pieno in casa dal 30 settembre scorso,