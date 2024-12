Serie B, il Brescia sfida in trasferta la Salernitana: la diretta

È la trasferta della speranza, ma pure della paura. Il Brescia si aggrappa alla prima e vuole ricacciare dalla mente la seconda. Questa sera a Salerno (20.30) va in scena il debutto-bis di Pierpaolo Bisoli: costretto ad appostarsi in tribuna per squalifica nel pallido pareggio con la Carrarese, il nuovo allenatore potrà telecomandare i suoi da bordocampo, per la prima volta dal suo insediamento.

Il suo Brescia riaggancerebbe momentaneamente il treno play off in caso di vittoria, ma non può esimersi dal guardarsi alle spalle: il solco con i play out è profondo tre punti, evidentemente insufficienti per considerarsi al riparo da ogni pericolo. Occorre far punti soprattutto per questo, contro un’avversaria che già naviga in queste acque: la Salernitana è sedicesima, ha vinto soltanto una delle ultime quattordici partite. Anche a Salerno, insomma, tira un’aria pesante.

Tatticamente Bisoli ricalca lo schieramento del suo debutto. Spazio nuovamente alla difesa a tre, con Papetti, Adorni e Cistana sul centro-sinistra. Si rinnova pure la coppia in attacco: ci sarà Moncini al fianco di Borrelli. Galazzi si muoverà da mezzala, deputata a galleggiare tra le linee quando sarà il Brescia a gestire il pallone.

Su questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.